حسم مان سيتي الإنجليزي حامل اللقب تأهله الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشرة تواليا بصحبة لايبزيغ الألماني بفوزهما على يونغ بويز السويسري 3-0 والنجم الأحمر الصربي 2-1 تواليا، فيما فرط برشلونة الإسباني في فرصة السير على خطاهما بسقوطه على «أرض» شاختار دانييتسك الأوكراني 0-1 أمس الأول في الجولة الرابعة من دور المجموعات.



وفي «سان سيرو»، حقق ميلان الإيطالي فوزا ثأريا على باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 بعدما خسر أمامه في الجولة الماضية 0-3.



في المجموعة السابعة وعلى «سيتي أوف مانشستر ستاديوم»، حقق «السيتي» فوزه الرابع من أربع مباريات، ما سمح له بحجز بطاقته الى ثمن النهائي قبل جولتين على نهاية دور المجموعات، بفضل ثنائية النرويجي إرلينغ هالاند الذي كان على الموعد أمس الأول أيضا بثنائية أخرى، فيما سجل الهدف الثالث فيل فودن.



وعزز سيتي صدارته بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ الذي ضمن بدوره تأهله الى ثمن النهائي بفوزه على مضيفه النجم الأحمر 2-1، وفي المقابل، تجمد رصيد كل من الفريقين الصربي والسويسري عند نقطة.



وفي المجموعة الثامنة، فشل برشلونة في حسم تأهله لأول مرة منذ موسم 2020-2021، وذلك بتلقيه الهزيمة الأولى وجاءت على يد مضيفه شاختار 0-1.



في مباراة أقيمت على ملعب «فولكسبارك شتاديون» في هامبورغ (ألمانيا) حيث يخوض شاختار مبارياته البيتية بسبب الغزو الروسي لبلاده، كان برشلونة بحاجة الى تحقيق فوزه الرابع تواليا من أجل ضمان بطاقته، لكن شاختار فاجأه في مباراة لم يقدم خلالها رجال تشافي هرنانديز شيئا يذكر، ما جعل الفريق الأوكراني يستحق النقاط الثلاث بفضل الهدف الذي سجله دانيلو سيكان بكرة رأسية في الدقيقة 40.



وقال تشافي بعد المباراة: «لقد لعبنا مباراة سيئة، يجب أن نقر بذلك»، مضيفا: بعد عامين من دون التأهل الى ثمن النهائي، فوتنا اليوم الفرصة، الهزيمة جاءت في وقت غير مناسب تماما، أعتقد أنه لم يكن هناك مجال للفشل اليوم، وقد فشلنا.



وتجمد رصيد فريق تشافي عند 9 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف فقط عن خصمه المقبل بورتو الثاني الذي تغلب بدوره على أنتويرب 1-0، فيما بات رصيد شاختار 6 أيضا لينعش آماله في المنافسة على التأهل.



وفي المجموعة السادسة، ثأر ميلان لخسارته أمام سان جرمان قبل أسبوعين بثلاثية نظيفة، وتغلب عليه 2-1 على ملعب سان سيرو، ليشعل بذلك المنافسة في ما اعتبر مجموعة الموت.



وتنازل سان جرمان عن الصدارة لصالح بوروسيا دورتموند الألماني الذي يملك 7 نقاط بعد تجديده الفوز على نيوكاسل 2-0، في حين يملك الفريق الفرنسي 6 نقاط مقابل 5 للميلان و4 لنيوكاسل.



وفي المجموعة الخامسة، انتزع أتلتيكو مدريد الإسباني الصدارة فوزه الساحق على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 6-0، رافعا رصيده الى 8 نقاط وبفارق نقطة أمام لاتسيو الإيطالي المتقدم بدوره بنفس الفارق على فينورد الهولندي بعد الفوز عليه في أولمبيكو بهدف المخضرم تشيرو ايموبيلي 45+1).