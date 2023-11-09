الدوحة - فريد عبدالباقي



فشل الدحيل القطري في تحقيق الفوز على النصر السعودي، حيث خسر على أرضه بستاد خليفة الدولي 2-3، أمس الأول وسط حضور جماهيري كبير ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.



ورغم غياب النجم العالمي البرتغالي رونالدو عن اللقاء، إلا أن المحترف البرازيلي أندرسون تاليسكا ظهر بقوة وسجل «هاتريك» في الدقائق (27 و37 و65) فيما سجل مواطنه فيليبي كوتينيو هدفي الدحيل في الدقيقتين (8 و80 من ركلة جزاء)، وبذلك كرر النصر تفوقه على الدحيل بعد أن فاز عليه في الجولة الماضية بالرياض 4-3، وبذلك حافظ «العالمي» على صدارته لترتيب المجموعة بـ 12 نقطة، ويتبقى له نقطة واحدة من أجل ضمان تأهله إلى دور الـ 16، بينما جاء برسبوليس الإيراني ثانيا بـ 7 نقاط عقد تعادله مع الاستقلال الطاجيكي 1-1 ليحتل الأخير المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما تقلصت حظوظ الدحيل في التأهل بعد أن تراجع إلى المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة من تعادل و3 هزائم.



ودخل تاليسكا التاريخ بعد أن أصبح أول لاعب في النصر يسجل «هاتريك» في دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد الذي بدأ عام 2003.