كشف مدرب مان سيتي الإسباني بيب غوارديولا أن مدافعه جون ستونز يواجه احتمال الغياب لفترة طويلة عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة خلال الفوز على يونغ بويز السويسري 3-0 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وذكر غوارديولا أن قلب الدفاع سيغيب على الأرجح لفترة كبيرة إثر استبداله خلال استراحة الشوطين على ملعب الاتحاد، وقال: «نعم، أعتقد أنه سيغيب لفترة، أنا أشعر بالأسف له، إنها خسارة كبيرة لنا».



وكان ستونز قد غاب عن المباريات العشر الأولى من الموسم الحالي بسبب إصابة في الورك تعرض لها خلال استعدادات الموسم قبل أن يعود في أكتوبر.