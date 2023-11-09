يتطلع ليفربول الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني وروما الإيطالي إلى حسم تأهلها الى الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ» عندما تواجه تولوز الفرنسي وسلافيا براغ التشيكي وقره باغ الأذربيجاني تباعا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.



في تولوز، يحتاج «الريدز» لتحقيق الفوز لضمان تأهله الى الدور الثاني، بعد أن حصد العلامة الكاملة بـ 3 انتصارات من 3 مباريات، ليتبوأ صدارة المجموعة الخامسة بفارق خمس نقاط عن كل من أونيون سانت- جيلواز البلجيكي وتولوز اللذين يتنافسان عن المقعد الثاني المؤهل.



ورغم انخراطه في المعركة القاسية على لقب الدوري الانجليزي، حيث يحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط فقط عن مان سيتي المتصدر، إلا أن سياق النتائج لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب في المسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية أكد رغبته في التعاطي بكل جدية لإحراز اللقب.



وفي ظل اقترابه كثيرا من التأهل الى الدور الثاني، قد يلجأ كلوب الى المداورة في التشكيلة لإراحة بعض نجومه، وهو ما قد يسمح للفريق الفرنسي باستغلال ذلك لمحاولة انتزاع نتيجة إيجابية.



وفي ظل ابتعاده عن المراكز الأمامية في الدوري الإيطالي، يعول روما من جديد على المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو للذهاب بعيدا في المسابقة القارية بهدف إنقاذ موسم فريق العاصمة. ويحتل روما صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) وسيكون قادرا على حسم تأهله في حال فوزه أو تعادله أمام سلافيا براغ ثاني الترتيب (6)، إذ يتقدم بفارق 8 نقاط عن سيرفيت السويسري وشيريف المولدوفي اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع. ويتطلع باير ليفركوزن، الذي يقدم افضل مواسمه منذ نحو 20 عاما، إلى الاحتفاظ بالعلامة الكاملة وحسم تأهله مبدئيا عندما يحل ضيفا على قره باغ.



وتتجه الأنظار بشكل خاص الى المجموعة الأولى التي تشهد منافسة حامية الوطيس، حيث تتجدد المواجهة بين أولمبياكوس اليوناني ووست هام الانجليزي. ويدور صراع كبير بينهما وفرايبورغ الألماني على أول مقعدين، حيث قلب الفريق اليوناني الطاولة على منافسه وست هام متصدر المجموعة (6 نقاط) وتغلب عليه في الجولة الماضية 2-1.



من جهته، يواجه فرايبورغ الألماني نظيره باتشكا توبولا الصربي متذيل ترتيب المجموعة مع فرصة كبيرة لتعزيز رصيده.