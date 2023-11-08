عقدت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعا اليوم بحضور جميع أعضائها.



وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف ان اللجنة ناقشت اختصاصاتها المستمدة من مبادئ الدين الإسلامي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتفعيل اختصاصاتها من خلال اجتماعاتها في المرحلة المقبلة.



وأضاف هايف في بيان صحافي، أن اللجنة ناقشت وفق اختصاصها انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى الدولي وما يقوم به الاحتلال الصهيوني من تدمير بغزة، وما جاء عن لسان وزير التراث الصهيوني من إلقاء قنبلة نووية على القطاع، مؤكدا أن هذه التصريحات تنافي كل الثوابت الدينية والإنسانية وتتجاهل كل الأعراف القانونية والدولية.



وأكد هايف أن اللجنة استنكرت وأدانت هذه التصريحات وتطالب حكومة الكويت والمجتمع الدولي بالقيام بواجبه في أخذ موقف دولي من هذه التصريحات.



وأضاف أن اللجنة تابعت ما وصلت إليه الأحداث الجارية في غزة وانتهاكات حقوق الإنسان التي وصلت إلى قتل ما يزيد على 10500 مواطن فلسطيني والجرحى ما يزيد على 26 ألف جريح، وتدمير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية ووصل عدد النازحين في مراكز الإيواء إلى 250 ألف لاجئ.



وقال إن اللجنة تدعو البرلمانات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى موقف موحد تجاه هذه الأحداث.



وذكر هايف أن اللجنة ناقشت وفق اختصاصها ضرورة تفعيل دور الكويت الدولي من خلال حماية حقوق الإنسان، وقررت استدعاء وزير الخارجية ومناقشة ما تقدمه الكويت من جهود لمساعدة الإخوة الفلسطينيين في غزة وغيرها، وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية من الجمعيات الخيرية في الكويت، ودور الديوان الوطني لحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية في هذا الصدد.