أعلنت جمعية الهلال الأحمر توزيع المساعدات الإغاثية على النازحين بمحافظة المهرة في اليمن التي تعرضت لإعصار «تيج» الذي ضرب المنطقة مؤخرا ودمر البنية التحتية والمحاصيل الزراعية.



وقال رئيس الفريق الميداني في الجمعية خالد المطيري في تصريح لـ«كونا» إن الجمعية من أولى المنظمات التي حرصت على تقديم المساعدات الإغاثية والصحية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.



وأضاف المطيري أن هذه المساعدات تأتي ضمن جهود حملة «الكويت بجانبكم» للوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ومساعدته على تجاوز محنته، مشيرا إلى أن المساعدات شملت 1500 شخص في مناطق (الجحي - حارة البنوك - محيفيف - حارة السادة - العبري) وتضمنت مواد غذائية وعينية إضافة إلى مستلزمات الحياة اليومية.



وأشاد بالفريق الميداني الذي يعمل على استكمال جهوده في بقية المناطق المنكوبة ومتابعة تقييم الوضع فيها إلى جانب التنسيق مع مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية تمهيدا لتسيير حملة واسعة أخرى تلبية للاحتياجات الأساسية للمتضررين هناك.



وأثنى على الجهود الكويتية في مساعدة وإغاثة المتضررين في اليمن، مشيدا كذلك بدعم أهل الكويت الدائم الذي ساهم باستمرار نشاط الجمعية الإغاثي والإنساني.



وكان الإعصار «تيج» قد ضرب محافظة المهرة وسقطرى شرق اليمن في أكتوبر الماضي، وأدى إلى أضرار مادية كبيرة في المنازل والبنية التحتية وتسبب في تجريف الأراضي الزراعية وانقطاع الطرق وشبكة الاتصالات.