افتتحت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مركز إشراق للصحة النفسية في منطقة شانلي أورفا بالجمهورية التركية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية لضحايا الكوارث والأزمات في المجتمعين السوري والتركي بالتعاون مع جمعية عطاء للاغاثة الإنسانية.



وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إن المركز يسعى إلى تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية للمأزومين نفسيا ومرضى الاكتئاب والإسهام في خلق نسيج مجتمعي معافى صحيا من آثار ما بعد الصدمة وتدريب وتأهيل المختصين النفسيين وإعداد البحوث الميدانية التخصصية في هذا المجال.



وقال نائب المدير العام للاتصال المؤسسي في الهيئة إبراهيم البدر، وفق البيان، إن الهيئة حرصت على إنشاء هذا المركز على الأراضي التركية من أجل تقديم خدمات نفسية واجتماعية لخدمة اللاجئين السوريين لتخفيف حدة تداعيات صدمات الأزمات.



وأشار البدر إلى أن الهيئة تضع على جدول أعمالها الأزمة السورية التي تدخل عامها الـ 13 باعتبارها واحدة من أكثر الكوارث تعقيدا ومعاناة ترتب عليها تهجير أكثر من 13 مليون لاجئ ونازح، لافتا إلى أن الوضع الإنساني المتفاقم هناك يتطلب تدخلات نوعية تطوعية لتخفيف المعاناة ومساعدتهم على التعافي.



وأوضح أن المركز يعتبر من التدخلات النوعية المهمة لتقديم الدعم النفسي والوقائي والإرشاد التأهيلي، مشيرا إلى أن المركز أنشئ بعد دراسات وأبحاث تمت بإشراف لجنة الدعم النفسي في فريق «تراحم» التطوعي التابع للهيئة وبقيادة الاستشاري د.عثمان العصفور إلى جانب نخبة من المختصين في هذا المجال.



وأشار إلى أن «المركز يعد الأول من نوعه الذي يستهدف تقديم التدخل النفسي المناسب للمهجرين العرب في تركيا» والعمل على معالجة حالات الاكتئاب المتزايدة وآثار ما بعد الصدمة عند هذه الفئات وتقديم خدمات الرعاية النفسية للأطفال لتأمين الاستقرار والاتزان النفسي.