أشرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على عرض عسكري في كبرى مدن ناغورني قره باغ امس بعد أسابيع على استعادة جيشه المنطقة المتنازع عليها منذ مدة طويلة من الانفصاليين الأرمن في إطار هجوم خاطف.



ونشر مكتب الرئيس صورا للقوات الأذربيجانية وفرقة موسيقية عسكرية ضمن تشكيلة في ساحة خانكندي (ستيباناكرت بالأرمنية) الرئيسية.



وأظهرت الصور الأعلام الأذربيجانية مرفوعة أمام مبنى كان يضم مكاتب زعيم الانفصاليين في قره باغ، مع شعار أذربيجان فوق المبنى العائد إلى الحقبة السوفييتية.



وجاء في بيان للرئاسة بأن السيدة الأولى مهريبان علييفا التي تشغل منصب النائب الأول لرئيس البلاد حضرت المراسم إلى جانب حيدر، نجل الرئيس. وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على الجيب الأذربيجاني الذي يقطنه الأرمن في 2020 وخلال التسعينيات.