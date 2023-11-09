قال المرصد السوري لحقوق الانسان وصفحات اخبارية محلية إن 34 عنصرا من الجيش السوري ومسلحين من ميليشيات موالية قتلوا، جراء هجمات متزامنة شنها تنظيم «داعش» في البادية السورية، في حصيلة تعد من بين الأعلى خلال العام الحالي.



وأفاد المرصد بمقتل ثمانية عسكريين على الأقل و26 مقاتلا آخرين غالبيتهم مما يسمى القوات الرديفة أو «قوات الدفاع الوطني» التابعة للجيش جراء هجمات متزامنة نسبها لـ «داعش» على حواجز ونقاط عسكرية في البادية.



وشن التنظيم المتطرف هجماته على منطقة الرصافة في البادية السورية، الواقعة بين محافظات دير الزور والرقة وحمص.



بدوره، قال موقع «أثر» الموالي للسلطة قال ان الهجوم استهدف عددا من النقاط على محور الطيبة ـ الكوم ـ السخنة بريف حمص الشرقي فجر امس.



ونقل عن مصادر وصفها بالـ «خاصة» مقتل 21 عنصرا من الجيش السوري والقوات الرديفة وأصيب 7 آخرون إثر هجوم نفذه تنظيم «داعش» على نقطة في منطقة الكوم شمالي السخنة وعدد من النقاط على محور الطيبة الكوم السخنة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.



وأفاد المرصد في وقت لاحق عن ضربات شنتها طائرات روسية على منطقة الرصافة ضمن البادية السورية، وحيث يتوارى عناصر التنظيم.



وأسفرت تلك الضربات، وفق المصدر ذاته، عن مقتل سبعة عناصر من التنظيم.