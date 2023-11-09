قال البيت الأبيض، إنه لا يعتقد أن بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة هو الحل على المدى الطويل.



وأضاف، في بيان له: لسنا على اتصال بحركة حماس، لكن شركاءنا يقومون بذلك وهم يساعدوننا كثيرا بالأمر.



وأكد البيت الأبيض أن واشنطن لا تدعم أي نوع من التهجير الدائم للفلسطينيين خارج غزة، مضيفا أنه لا توجد خطط لنشر قوات أميركية للقتال بالمعركة الحالية في غزة.



من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح «المحتجزين».



يأتي تصريح نتنياهو بينما تتواتر معلومات عن مفاوضات جارية لإرساء هدنة ليومين أو 3 أيام من أجل إدخال المساعدات إلى غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.