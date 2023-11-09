أقام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حفل تكريم لـ 100 معلم وتربوي اجتازوا دورات برنامج التطوير المهني الرائد للمعلمين في الكويت الذي ينظمه المركز بالتعاون مع منصة «أعناب» السعودية وكلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد.



وقال رئيس مجلس إدارة المركز بدر الحميضي، في تصريح صحافي خلال حفل التكريم، إن المعلمين المكرمين اجتازوا الدورة التي تعد أولى ثمار اتفاقية التعاون بين المركز والمنصة لتقديم برنامج رائد يشمل دورتين رئيسيتين هما: دورة التفكير المرن ودورة مستويات المساعدة.



وأوضح أن الهدف تدريب 100 معلم مرشح من الكويت على برامج جامعة هارفارد العالمية على منصة أعناب والمترجم والمعتمد باللغة العربية من كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد.



وأضاف الحميضي أن هذا التعاون يمثل محطة مهمة في رحلة تطوير التعليم في الكويت ويعزز التزام المركز ومنصة أعناب بتقديم تجارب تعليمية مبتكرة ومؤثرة للمعلمين مما سيكون له تأثيره الفعال والنوعي على الطلبة متلقي تلك المناهج فضلا عن مساهمته في رفع مستوى التعليم وتطوير قدرات المعلمين، ما يعود بالنفع على المجتمع الكويتي عموما.



ولفت إلى أهمية الاتفاقية باعتبار «أعناب» منصة تعليمية رقمية مرخصة تقدم دورات تدريبية ومؤهلات مهنية متخصصة للمعلمين والتربويين من المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد الأميركية قسم التعليم المهني.



وأوضح الحميضي أن البرنامج يقدم دورات معتمدة من هارفارد باللغة العربية، كما يخدم قسم التعليم المهني أكثر من 16 ألف مختص في التعليم حول العالم، كما يهدف إلى إعداد القادة في مجال التعليم وإتاحة فرص النجاح التطوير لجميع الطلاب، مشيرا إلى أنه تم إعداد محتوى هذه الدورات ضمن مبادرة الشرق الأوسط للتعليم المهني التابعة لجامعة هارفارد العريقة.



من جانبه، أكد مدير عام المركز ندا الديحاني، أن التعاون مع «أعناب» فرصة مهمة لتعزيز التنمية المهنية للمعلمين في الكويت وتوفير فرص تعليمية متميزة تعكس أحدث المنهجيات والأساليب التعليمية الحديثة، مما يؤدي إلى إثراء روح الموهبة والإبداع من المعلمين لطلبتهم في مختلف المراحل التعليمية والتربوية.



وقال الديحاني إن هذه التجربة فرصة مهمة جدا لإعداد جيل من المعلمين الحاصلين على تلك الدورات المقدمة من المركز لتشكيل فريق مركز صباح الأحمد الإثرائي على مستوى المحافظات الست.



وأضاف أن هذا التعاون من شأنه المساهمة كثيرا «في تحقيق هدفنا المشترك بتعزيز ثقافة الإبداع والتكنولوجيا الحديثة في المجتمع الكويتي فضلا عن أنه يشكل قيمة مضافة للمساهمة بتطوير المنظومة التعليمية في الكويت».



من جانبها، ذكرت الرئيس التنفيذي لمنصة «أعناب» د.منيرة جمجوم أن التعاون الاستراتيجي الناجح بين المنصة والمركز كان البادرة الأولى لنا في الكويت التي تكللت بالنجاح باجتياز نسبة عالية من المعلمين الكويتيين الذين أبدوا تفاعلا ومثابرة عالية بإتمام دورتي كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد.



وأعربت د.جمجوم عن سعادتها بهذا التعاون وتطلعها إلى استمراره لإحداث أثر إيجابي ملحوظ والمساهمة في إثراء المنظومة التعليمية بالكويت.



يذكر أنه تم فتح باب التسجيل للمعلمين في برنامج التطوير المهني في الفترة من 24 يوليو إلى 26 أغسطس الماضي انطلاقا من حرص المركز على توفير فرص تعليمية متميزة للمعلمين والارتقاء بالتعليم في البلاد.



وتقدم أكثر من 450 معلما ومعلمة من الكويتيين للمشاركة في البرنامج، وتم اختيار 100 معلم ومعلمة منهم بناء على معايير تتعلق بالتخصصات، وتراوحت أعمار المشاركين بين 22 و40 عاما، مما يعكس تنوع الفئات العمرية والخبرات المميزة للمعلمين المشاركين في البرنامج.