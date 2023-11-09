كرَّم القائم بأعمال عميد كلية التربية د.عيسى البلهان فريق طلاب كلية التربية الفائز بالمركز الأول في دوري المناظرات بنسخته التاسعة على مستوى جامعة الكويت.



واستقبل د.البلهان الفريق الفائز وهم: حوراء الصايغ، وفاطمة الزهراء دشتي، ومحمد الهليل، بحضور كل من القائم بأعمال العميد المساعد للشئون الطلابية د.مريم المذكور ورئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية د.عهود الهاجري، ود.محمد الظفيري.



من جهته، عبر د.عيسى البلهان عن سعادته وافتخاره بهذا الإنجاز لأبنائنا طلبة الكلية، مؤكدا على أهمية تعزيز ثقافة الحوار في طرح القضايا وفن التناظر لإعداد قادة المستقبل، متمنيا لهم مزيدا من الازدهار والتقدم في المستقبل.