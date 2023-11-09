دارين العلي



كشفت مصادر في وزارة الكهرباء عن تحصيل 300 مليون دينار منذ بداية السنة المالية الحالية. وتوقعت ارتفاع التحصيلات إلى 700 مليون نهاية مارس المقبل. ولفتت المصادر الى أن ذلك يعود إلى إتمام الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية منذ مطلع سبتمبر الماضي. وأشارت إلى قيام الوزارة خلال شهر أكتوبر الفائت بتحصيل 3.5 ملايين دينار من الوافدين عبر منافذ الخروج البرية والجوية ليرتفع إجمالي ما تم تحصيله من الوافدين منذ تفعيل الربط الآلي مع وزارة الداخلية إلى 8.5 ملايين دينار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تحصيل مديونياتها باعتبارها مالاً عاماً واجب التحصيل. وقالت إن جميع منصات الوزارة مفتوحة للجميع سواء عبر مواقعها المختلفة لتحصيل المديونيات أو عبر تطبيق «سهل» أو من خلال مكاتب خدمة العملاء.