أقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام صباح أمس ندوة بعنوان «الزلازل وماذا تعرف عنها» بمسرح قطاع الوقاية في ضاحية مبارك العبدالله الجابر بـ«غرب مشرف»، وذلك بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد. حاضر بالندوة مدير برنامج دعم متخذي القرار لإدارة الأزمات في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.عبدالله العنزي وضابط الاتصال الوطني لإطار سنداي في قوة الإطفاء العام العقيد د. مشاري جابر الفرس، حيث تم تناول عدد من الجوانب والدراسات العلمية الخاصة في الزلازل وما يتعلق بعلم الجيولوجيا، كما حضر الندوة عدد من قياديي وضباط قوة الإطفاء العام والمهتمين في علم الجيولوجيا والزلازل.