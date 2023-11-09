آلاء خليفة

واصل المهرجان السينمائي السنوي الثاني الذي تنظمه وتستضيفه الجامعة الأمريكية الدولية AIU بالشراكة مع شركة سينسكيب فعالياته لليوم الرابع على التوالي، حيث تم عقد جلسة حوارية ناقشت «النساء في صناعة السينما الكويتية»، وشاركت فيها المخرجة مريم العباد ومريم العماني والممثلة رهف العنزي، وأدارت الجلسة مساعد عميد كلية العمارة والتصميم عالية العزة ومديرة الأنشطة الطلابية في الجامعة آشلي هارت. وقالت المخرجة الكويتية مريم العباد إنها كان لديها حب وشغف بالتصوير الفوتوغرافي والتحقت بالدراسة بقسم الاعلام في جامعة الكويت، لافتة الى أنها قدمت أعمالا مميزة في مجال الإخراج وحازت جوائز.



وأكدت العباد ان المرأة الكويتية ذات كفاءة وقدرة وأثبتت نجاحها في كل المجالات ومنها المجال الفني، وهناك بعض الأقسام في الإنتاج الفني لا توجد بها امرأة ومنها هندسة الصوت، موضحة أن المرأة الكويتية تواجه الكثير من التحديات، ولكنها بالإرادة والعزيمة تتخطاها. بدورها، قالت المخرجة مريم العماني إنها التحقت بكلية الهندسة والبترول وبعد عامين شعرت بأنها لم تجد نفسها بهذا المجال، وحينما التقت المخرج يعرب بورحمة وتعرفت على مجال الإخراج انخرطت فيه، لافتة الى أنها أثناء الدراسة كان لديها شغف كبير بالتصوير، مشيرة إلى أن المرأة الكويتية موجودة في المجال الفني وأثبتت كفاءتها في كل الأقسام، وإن كان هناك بعض الاقسام عدد المرأة فيها قليل.



من جانبها، ذكرت الممثلة رهف العنزي أنها بدأت حياتها الفنية مبكرا وشاركت في برامج الأطفال وتعلقت بالمجال الفني كثيرا وبدأت التمثيل في فيلم «العباية» إخراج مريم العباد والذي كان يسلط الضوء على الكويت في الماضي. وأضافت: المرأة الكويتية موجودة في المجال الفني منذ القدم، وهناك العديد من القامات النسائية الكويتية اللواتي اثبت جدارتهن على مدار السنوات الماضية، وهناك الكثير من الفتيات الكويتية لديهن الرغبة في خوض مجال التمثيل لكن مع الأسف يواجهن رفضا بحجة العادات والتقاليد. وخلال المحاضرة الثانية في اليوم الرابع للمهرجان تحدث المخرج طارق جمال، مشيدا بالمستوى الرائع للمهرجان قائلا: انبهرت عندما شاهدت هذا التنظيم الرائع الذي يعتبر تنظيما على مستوى عالمي، حيث سلط جمال الضوء على الإخراج خلال محاضرته وقام بتحليل مشاهد من أفلام سينمائية مشهورة.