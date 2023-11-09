تنطلق الجمعة المقبل حملة «نور بوبيان 6» التي ينظمها بنك بوبيان لمدة أسبوع بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين وجمعية اليد العليا الموريتانية والتي تهدف الى إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء وإعادة البصر في الجمهورية الموريتانية الإسلامية وذلك استمرارا لنجاح الحملات السابقة التى نجحت في إعادة البصر لأكثر من 13 ألف شخص في العديد من الدول الافريقية من مختلف الأعمار.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام بنك بوبيان وليد الياقوت: يواصل البنك مسيرة مبادراته الإنسانية الناجحة وذلك من خلال حملة «نور بوبيان» للمرة السادسة على التوالي بعد ما حققته من نجاح على مدى السنوات السابقة التي جاءت لتستهدف إعادة البصر للآلاف من المرضى في افريقيا.



وأضاف الياقوت: على الرغم من الاحداث التي تشهدها المنطقة والعالم فإن الحملة تؤكد استمرار مشاريع الكويت الخيرية في جميع أنحاء العالم كونها بلد الإنسانية لتستكمل حملة نور بوبيان رسالتها الإنسانية تجاه الدول النامية من خلال إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء وإعادة البصر لأكبر عدد من المرضى.



وأوضح أن رحلة هذا العام ستكون بمشاركة مجموعة من الاطباء الكويتيين المتطوعين والذين تبرعوا بجهودهم ووقتهم للقيام بإجراء هذه العمليات إلى جانب عدد من موظفي بنك بوبيان والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومتطوعي مبادرة دينارين للقيام بكافة الأمور التنظيمية خلال فترة الحملة، مبينا أن البرنامج يتضمن العديد من الفعاليات وسيتم توزيع أكثر من 1500 نظارة طبية للأطفال والكبار بعد إجراء الفحوصات اللازمة.



من جانبه، أعرب المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية م.بدر الصميط عن اعتزازه الكبير بهذه الشراكة المثمرة والبناءة بين بنك بوبيان والهيئة الخيرية التي تأتي ضمن جهود الإغاثة الانسانية التي من شأنها أن تساهم في التخفيف من معاناة الكثير من المرضى وخاصة النساء والأطفال غير القادرين على تحمل تكاليف العمليات الجراحية.