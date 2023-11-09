أطلقت وكالة الأنباء الكويتية أمس مسابقة «كونا» للتميز الصحافي، تشجيعا لموظفي الوكالة على الإبداع والابتكار والتطوير، وتمنح جوائزها مرة في العام لأفضل تحقيق صحافي وأفضل تقرير إخباري وأفضل لقاء.



وتم تخصيص الجوائز لموظفي قطاع التحرير في الوكالة وللراغبين من القطاعات الأخرى، ويجب أن يتناول العمل المشارك موضوعات تهم الشأن المحلي في الكويت أو الدول العربية، كما يجب ألا يكون العمل قد سبق نشره في «كونا» أو وسائل الإعلام قبل تاريخ 1 يناير 2023، وألا يكون قد سبق له المشاركة في مسابقات مشابهة داخل الكويت وخارجها.



والعمل المشارك في المسابقة يجب أن يكون باللغة العربية وبعدد كلمات لا يقل عن 400 كلمة ولا يمكن لأي موظف المشاركة بأكثر من عمل واحد، كما يجب أيضا أن يكون العمل غير خاضع لأي مساءلة قانونية.



وتقدم الأعمال المشاركة في ملف «بي.دي.إف» يتم تحميلها وإرسالها على البريد الإلكتروني awardskuna.net.kw، وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفاة للشروط. ويشترط في التقارير والتحقيقات واللقاءات المشاركة أن تتناول موضوعات تتعلق بقضايا محلية وعربية مهمة مثل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والرياضية والثقافية، كذلك الحملات التوعوية المختلفة وأهمها مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع، ويجب ألا يمثل العمل المشارك نهجا دعائيا لأي جهة، كما يجب أن يراعي السياسة العامة لوكالة «كونا».



وتمنح الجوائز للفائزين بأفضل تحقيق صحافي وأفضل تقرير إخباري وأفضل لقاء، ويجري اختيار الفائزين بالجوائز من قبل هيئة تحكيم تشكل من قبل إدارة الوكالة، وترسل الأعمال إلى البريد الإلكتروني المذكور وآخر موعد للمشاركة هو 31 يناير 2024.