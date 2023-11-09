من منطلق موقعه الرائد كأكبر الداعمين للكوادر الوطنية، يحرص بنك الكويت الوطني على دعم حديثي التخرج في أولى خطوات حياتهم المهنية وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، وفي هذا الإطار شمل البنك برعايته المعرض الوظيفي الثاني الذي نظمته كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا.



وتأتي مشاركة «الوطني» في هذا المعرض لتعكس حرصه المتواصل على دعم الشباب الكويتي وسعيه لاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي.



ويهدف البنك من خلال رعايته لمعارض التوظيف إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل، بالإضافة إلى تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل مباشرة مع المؤسسات والشركات لبحث الفرص الوظيفية، كما أن المعارض الوظيفية تشكل منصة مهمة تتيح للبنك اختيار واستقطاب المواهب والكفاءات الكويتية.



وبهذه المناسبة، قال المسؤول في إدارة استقطاب المواهب في بنك الكويت الوطني، جراح الشطي: نعمل دائما على تكريس موقعنا الريادي في صدارة مؤسسات القطاع الخاص التي دأبت على استقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبها وصقل مهاراتها وتأهيلها للعمل المصرفي، إضافة إلى سعينا الدؤوب لبناء كوادر شابة متميزة يمكنها تقلد المناصب القيادية في المستقبل.



وأضاف الشطي: يوفر بنك الكويت الوطني أفضل بيئة عمل جاذبة تعمل على أساس تكافؤ الفرص مع التأكيد على التنوع في مكان العمل وتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة في المستقبل، وهو ما يجعل الوطني جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج.



وأكد أن «الوطني» يوفر برامج تدريبية للخريجين والطلبة من الكوادر الوطنية الشابة، لمدهم بالخبرات والمعلومات المهنية والتدريبات العملية وإعدادهم بشكل محترف للدخول في معترك سوق العمل، حيث يعد الوطني من أكبر جهات القطاع الخاص في الكويت دعما لفئة الشباب.



وتلتقي جهود البنك في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية إلى الاستثمار بالكوادر الوطنية، وإعداد جيل مصرفي واعد، كما أن «الوطني» لا يدخر جهدا في دعم كافة المعارض الوظيفية سنويا التي تدعم الشباب وتساعد الخريجين في الحصول على الوظيفة المناسبة.