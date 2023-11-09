بدأت المملكة المتحدة بحظر حيازة أكسيد النيتروز، المعروف باسم غاز الضحك، للاستخدام الترفيهي، وهي مادة تشكل خطرا محتملا على الصحة وتزايد استهلاكها بشكل حاد، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية أمس. وبات أكسيد النيتروز يصنف من المخدرات من الفئة «سي»، مثل الستيرويدات الابتنائية والقات على سبيل المثال، ما يعني أن حيازة هذه المادة «بنية استنشاقها بشكل غير صحيح لإحداث تأثير نفسي باتت تعتبر جريمة»، وفق ما قالت وزارة الداخلية في بيان.



وقال وزير الداخلية كريس فيلب: «نرسل رسالة واضحة إلى السكان، وخصوصا إلى الشباب»، الذين يقبلون بشكل خاص على تناول هذه المادة التي يمكن الحصول عليها بسهولة وبسعر يسير.