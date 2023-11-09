منصور السلطان



تمكن رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء، من ضبط شخص بحوزته ما يقارب من 70 ألف حبة مخدرة نوع «كابتي» ومبلغ مالي وأكياس بلاستيكية فارغة و6 هواتف نقالة بخطوط مختلفة.



وقال مصدر أمني، إن الشخص ضبط مساء أمس في منطقة القيروان عقب الاشتباه بسيارة حاول قائدها الهرب فور مشاهدته دورية الشرطة ليتم اللحاق به بعدما أطلق ساقيه للريح محاولا الهرب، إلا أن محاولته بالهرب فشلت، وتبين أنه من أرباب السوابق.



واعترف المتهم في التحقيق معه بشرائه الحبوب قبل دقائق من ضبطه، وأن الهواتف العديدة التي بحوزته يتواصل من خلالها مع المدمنين وتجار الحبوب، وعليه تمت إحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للوقوف على هوية المتعاملين معه ومصدر الحبوب.