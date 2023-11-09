منصور السلطان



داهمت قوة من رجال مخفر الفحيحيل شقة في منطقة الفحيحيل عقب معلومات عن أنها تدار كمصنع للخمور. وضبط داخل الوكر 4 وافدين و100 زجاجة خمر مستوردة و1000 قنينة خمر محلي بالإضافة إلى براميل مخزن بها الخمر وأدوات ومعدات خاصة لصناعة الخمور.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن الوافدين أقروا باستيراد زجاجات الخمور فارغة وكذلك مستلزمات الإعداد من الخارج وبيعها على أنها خمور مستوردة، مشيرا إلى أن مدير عام أمن الأحمدي العميد محمد مطلق بمجرد إخطاره بالمعلومات وجه باتخاذ الإجراءات القانونية، وأوعز لقائد المنطقة العميد غنيم العتل بتنفيذ الإذن النيابي.



هذا، وتمت إحالة أفراد العصابة الـ 4 والمضبوطات إلى الجهات المختصة.