تشكل الوشوم التي تظهر حيوانات كالنسور والنمور، خطرا على حياة من ينقشها في الإكوادور، لأنها قد تدل على انتمائه إلى إحدى العصابات الكثيرة المنتشرة في البلاد والتي تتخذ من رسوم الحيوانات رموزا لها.



وتنشر عصابات كثيرة بينها: لوس لوبوس (الذئاب) ولاس أغياس (النسور)، ولوس تيغيرونيس (النمر) وتشونيروس التي يشكل الأسد رمزها، الرعب في هذا البلد الصغير. وترفع صور لذئاب أو أسود أو نسور أو نمور على جدران المنازل للإشارة إلى أن الحي برمته تابع لإحدى العصابات، فيما يقدم أفراد من هذه المجموعات على دق وشوم تظهر الحيوانات المذكورة. وفي مدينة غواياكيل الساحلية التي استحالت مركزا لتهريب المخدرات ولمختلف أعمال العنف بين العصابات، يولي المجرمون والشرطة أهمية كبيرة لعلامات الانتماء هذه.