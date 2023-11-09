توجهت صباح أمس الطائرة الإغاثية السادسة عشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 10 أطنان من المواد والمستلزمات الطبية.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر خالد الزيد لـ«كونا»، قبيل الإقلاع، إن هذا الجسر الجوي الإغاثي يأتي استمرارا للجهود التي تقوم بها الكويت في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما في قطاع غزة وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.



ولفت إلى ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة بشكل آمن لاسيما القطاع الصحي الذي هو بأمس الحاجة إلى مصادر الطاقة أي (الديزل) الذي يمنع دخوله.



من جانبه، قال مدير إدارة الكوارث والطوارئ بالجمعية يوسف المعراج لـ «كونا»، إن المساعدات الطبية والغذائية التي أرسلتها الكويت بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري دخلت إلى قطاع غزة ووزعت على مراكز الإيواء والمستشفيات، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة خصوصا الأطفال والنساء.



وأضاف المعراج أن الكويت حريصة على تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء في غزة وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان ودعم مراكز الإيواء والمستشفيات.