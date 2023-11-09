محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الكويت تكافح من اجل زيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لقطاعات النقل والطاقة والبناء، حيث ان عقود المشروعات منذ عام 2018 لم تسجل سوى 20 مليار دولار، مقارنة بـ 83 مليار دولار في دولة قطر و223 مليار دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة نفسها.



واستعرضت المجلة أسباب التحديات التي تواجهها المشروعات في الكويت، وقالت إنها معروفة جيدا، وعلى رأسها الإشكالات السياسية والبيروقراطية التي تنعكس سلبا على تنفيذ المشاريع.



ومضت المجلة إلى القول إن هذه القضايا، إلى جانب غياب هيكل مركزي لصنع القرار، توضح أنه من غير المرجح ان يأتي تغيير الوضع الراهن من الداخل، وهكذا كان التوجه لتوقيع 7 مذكرات تفاهم مع الصين تركزت على المشاريع الكبرى في أواخر سبتمبر الماضي خلال زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى مدينة هانغتشو، سببا في لفت هذا الاهتمام الكبير لقطاع المشروعات الكويتية، وتغطي مذكرات التفاهم مجموعة من القطاعات، منها تطوير الإسكان والطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإعادة التدوير والموانئ.



ويأمل المعنيون الرئيسيون في قطاع المشروعات في الكويت أن تكون الاتفاقيات حافزا لتنشيط هذا السوق الذي يعاني من السبات.



وذكرت المجلة أن المقاولين الصينيين يركزون بشكل خاص على الفرص في مجال الطاقة الشمسية والإسكان العام، وهما قطاعان حققوا فيهما بالفعل نجاحا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي.



وقالت ميد انه لما كانت شركات المقاولات وموردو المعدات الصينيون يهيمنون على صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، فقد تعتبر مذكرات التفاهم وسيلة لبناء محطة للطاقة الشمسية، ليس فقط للتخفيف من التحدي قصير المدى ولكن أيضا كوسيلة للوصول إلى هدف الطاقة المتجددة الذي حددته الكويت وهو 4.400 ميغاواط، ونظرا لعدم قدرة الدولة على بناء القدرة الإنتاجية الكافية، فقد يكون هذا هو خيارها الحقيقي الوحيد.



وعلى صعيد ذي صلة، هناك مجموعة مماثلة من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان العام في ضوء أحقية كل مواطن في الحصول على منزل أو قطعة أرض، وبلغ عدد المنتظرين على القائمة اكثر من 90 ألفا، كما في 2022، وربما ارتفع إلى 100 ألف في 2023، علما ان متوسط فترة الانتظار الآن تتجاوز 10 سنوات.



وقالت المجلة إن الاتفاقية الصينية - الكويتية قد تفتح الباب أمام الاستثمار الصيني المباشر في تطوير الإسكان العام في الكويت لمساعدتها في التغلب على الأزمة الإسكانية، كما في صفقة الطاقة المتجددة.