انطلاقا من حرص البنك التجاري الدائم على أمن الموظفين وسلامتهم والتزامهم بتطبيق معايير السلامة العامة، نفذ البنك بنجاح تجربة إخلاء وهمي داخل مبناه الرئيسي، حيث دوى جرس الإنذار في مبنى البنك، وقام الموظفون وجميع من تواجد بالبنك من عملاء بمغادرة البنك في وقت قياسي متجهين إلى أماكن التجمع المحددة سلفا وفقا للوحات الإرشادية المحددة للتجمع ملتزمين بالتعليمات المحددة من إدارة الأمن التابعة لقطاع الخدمات العامة بالبنك، وكذلك الموظفون المتطوعون من البنك المسؤولون عن التأكد من إخلاء موظفي كل طابق من طوابق البنك.



وتعليقا على هذه التجربة الناجحة للإخلاء الوهمي، قال طلال النصار رئيس قطاع الخدمات العامة بالبنك: لقد اهتم البنك بتفعيل عنصر المفاجأة ليتمكن موظفو البنك ويكونوا على جاهزية واستعداد دائم في مختلف ظروف العمل لإجراء عملية الإخلاء بشكل ناجح يضمن سلامتهم متبعين إجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها، مؤكدا أن عملية الإخلاء تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وبمشاركة إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة وذلك للتأكد من كفاءة ونجاح عملية الإخلاء.



هذا، وقد جاءت نتائج تجربة الإخلاء مفيدة بما يعكس الاستعداد التام والاستجابة الفورية من قبل الموظفين لمعطيات التجربة والتعامل معها وفق ما هو مطلوب، علما أن عددا من سيارات الإسعاف المجهزة ودوريات الشرطة قد وصلت الى مقر البنك في وقت قياسي، وأن جميع موظفي البنك أثبتوا أنهم على دراية تامة بكل الإجراءات الواجب اتباعها حفاظا على سلامتهم في حالات الطوارئ التي تتطلب إخلاء مبنى البنك بما يؤكد من جديد حرص البنك الدائم على اتباع معايير الأمن والسلامة في مقاره وفروعه. وفي ختام التجربة الناجحة للإخلاء الوهمي، توجهت إدارة البنك بالشكر والتقدير من الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة على جهودهم واستجابتهم السريعة التي ساهمت من دون شك في نجاح هذه التجربة.