انطلاقا من التزامه بالتميز المصرفي، جدد بنك برقان تنظيم ورشته التدريبية بعنوان «أسبوع ثقافة إدارة المخاطر»، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية تبني أحدث معايير السوق العالمية الخاصة بإدارة المخاطر في مختلف إدارات البنك والدرجات الوظيفية. وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية البنك الشاملة لتنمية رأس المال البشري وحرصه على تعزيز مفاهيم وممارسات الصناعة المصرفية، وذلك من خلال السعي المستمر إلى تزويد جميع الموظفين بكافة أنواع المعرفة التي تمكنهم من أداء مسؤولياتهم بجودة عالية.



وبهذه المناسبة، قال فاضل عبدالله المدير التنفيذي في بنك برقان - الكويت بالوكالة: لقد كان للظروف الاستثنائية المتلاحقة التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية دور مهم في التأكيد على أن نجاح القطاع المصرفي والمالي لا يمكن تقييمه عبر مستوى أداء المؤسسات في أوقات الرخاء، وإنما من خلال تفاعلها مع الأزمات والاضطرابات التي تمر بها الأسواق المالية. وانطلاقا من حرصنا على مواصلة دورنا كشركاء موثوقين لعملائنا، ندرك ضرورة توعية كافة موظفينا بمفهوم وكيفية إدارة المخاطر، ما يضمن اتخاذهم قرارات مالية صائبة ومسؤولة مبنية على أولوية العميل بغض النظر عن أوضاع وتطورات السوق.



وأشار إلى أن ثقافة إدارة المخاطر في بنك برقان لا تقتصر على تعلم تغيرات اتجاهات السوق واعتماد أحدث الأدوات والبرامج التحليلية المرتبطة بها، إذ يدرك ضرورة تعزيز القيم المؤسسية التي تؤكد مبادئ الملكية والمسؤولية والمساءلة، وذلك من أجل ضمان ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر والرقابة لدى الموظفين.



وخلال «أسبوع ثقافة إدارة المخاطر»، التي شهدت مشاركة 343 موظفا من كافة الإدارات، قام البنك بتنظيم العديد من الندوات واللقاءات التي تناولت جوانب مختلفة من إدارة المخاطر في القطاع المصرفي، ومنها دراسة حالات واتجاهات المخاطر الناشئة، إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إدارة مخاطر الأمن السيبراني والابتكار، وقدم هذه الندوات خبراء متميزون من البنك ومن جهات ومؤسسات متخصصة أخرى. وإضافة إلى ذلك، تم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المصممة خصوصا لخلق بيئة تشاركية وشاملة للموظفين.