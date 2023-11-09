أعلن الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشركيد) محمد النوري أن الشركة أنهت الربع الثالث من العام الحالي بتحسن مالي وتشغيلي ملحوظ مواصلة تحقيق نتائج جيدة، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.2 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، وذلك بواقع 10.86 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 13%.



كما أظهرت النتائج استمرار قوة الشركة، مع نمو في الأرباح التشغيلية المحققة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث بلغ صافى الإيرادات التشغيلية 6.5 ملايين دينار، وذلك مقارنة بالإيرادات التشغيلية 5.7 ملايين دينار أي بنسبة زيادة بلغت 13%.



وأفاد النوري بأن السبب في ذلك توجه الشركة والتخطيط لنظرة مستقبلية، وستواصل الشركة أداءها التشغيلي والمالي القوي خلال الفترات المقبلة وتحقيق طفرات نوعية في الأداء من خلال اتخاذ المزيد من إجراءات التطوير النوعية التي تصب في مصلحة مساهمي الشركة وتحقيق أرباح تشغيلية عبر تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة والرؤى المستقبلية والتي ترتكز على الارتقاء بمستوى الأداء في سوق الترفيه العائلي.



وأضاف ان التوقعات تتجه إلى زيادة في الإيرادات التشغيلية في الفترات المقبلة وكذلك الأرباح. وتقدم النوري بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة التنفيذية والعاملين على الدعم والثقة التي تتلقاها الشركة منهم.