أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عن تعيين سامر عبوشي في منصب نائب رئيس أول للمجموعة - قطاع الاستثمار، حيث يمتلك خبرة تصل إلى 20 عاما في القطاعين المالي والاستثمارات المصرفية، ليسهم بشكل كبير في تطوير محفظة شركة المشاريع في القطاعين المالي والعقاري.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «يسعدنا انضمام سامر إلى فريق الاستثمار في شركة المشاريع. إن الخبرة التي يتمتع بها في قطاع الاستثمارات المصرفية في السوقين المحلي والإقليمي ستشكل إضافة مهمة للإدارة التنفيذية في الشركة».



من جانبه، قال عبوشي: «يسعدني الانضمام إلى شركة مشاريع الكويت وأتطلع للعمل مع الرئيس التنفيذي للمجموعـــة والإدارة التنفيذية لتحقيق استراتيجية الشركة».



وينضم عبوشي إلى شركة المشاريع قادما من بنك الخليج، حيث تولى منصب نائب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية، وبدأ عبوشي حياته المهنية في شركة إرنست آند يونغ، ثم انضم إلى شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، وكان آخر منصب تقلده هو نائب رئيس أول للخدمات المصرفية الاستثمارية.



ويحمل عبوشي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وهو حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد.