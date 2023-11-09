نظم بنك الكويت الدولي (KIB)، في الآونة الأخيرة، برنامجا تدريبيا للتأكد من جاهزية فريق إدارة الأزمات وقياس مستوى كفاءتهم في مواجهة أي حوادث طارئة قد تؤثر سلبا في استمرارية الأعمال المرتبطة بالعمليات وخدمات العملاء، وتضمن البرنامج نموذج محاكاة وقوع حدث ومشاركة سيناريوهات مختلفة حول كيفية التعامل مع المخاطر السيبرانية أو الهجمات الإلكترونية أو الاضطراب في عمليات الاتصال وسلسلة التوريد، وذلك وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال. ويعكس هذا البرنامج التزام البنك بالحفاظ على كفاءة عملياته، كما يجسد حرصه على مواصلة الاستثمار في التدريب، التكنولوجيا المالية، وتطبيق أفضل المعايير التي من شأنها حماية أصحاب المصلحة.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة قسم استمرارية الأعمال في إدارة المخاطر، موضي المحمود: «نحن في KIB نعتبر التزامنا باستمرارية الأعمال أولوية قصوى، وهذا البرنامج يندرج ضمن استراتيجيتنا المخصصة لتعزيز قدرات فريق إدارة الأزمات ورفع مستوى جهوزيته لمواجهة أي سيناريوهات حوادث محتملة وتعزيز معدلات الاستجابة لحالات الطوارئ، وقد شارك في البرنامج أصحاب المصلحة الرئيسيون إلى جانب موظفي البنك من مختلف الإدارات». وأوضحت أن نظام محاكاة الحوادث سمح للبنك بتقييم مستوى الاستعداد وتحديد نقاط القوة والضعف، إلى جانب التأكد من أن الجميع مستعدون للتعامل بشكل فعال مع أي تهديدات حقيقة محتملة.



وأشادت بمستوى الوعي المتقدم الذي أظهره المشاركون في البرنامج وقدرتهم على التعامل مع مختلف أنواع الحوادث. وأضافت: إن برنامج محاكاة الحوادث يعد أفضل وسيلة تدريبية لبناء الثقة لدى أصحاب المصلحة في إدارة استمرارية الأعمال، إلى جانب كونه يقدم ضمانا للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في البنك بمدى جاهزية البنية التحتية لإدارة استمرارية الأعمال وقدرة فريق العمليات على مواجهة أي حوادث طارئة.



من جانبه، قال مدير عام إدارة المخاطر في KIB، فيروز نوراني: إن KIB يعمل باستمرار على تحديث أنظمته وترقية بنيته التحتية الرقمية، بما يواكب الوتيرة المتسارعة للتطورات التكنولوجية، وذلك من أجل الحفاظ على مستويات عالية من النزاهة والثقة عند توفير الخدمات المالية والمصرفية عبر القنوات الرقمية المختلفة، والتأكد من قدرة موظفيه على التدخل السريع في حال وقوع أي حالات طارئة أو أزمات.



وأوضح أن البنك يحرص بشكل دائم على تطوير قدرات موظفيه، من خلال توفير فرص التدريب لهم بشكل دوري وتعزيز معرفتهم وصقل مهاراتهم بما يضمن الحفاظ على مستويات أداء وكفاءة متقدمة وبالتالي استمرارية الأعمال بشكل طبيعي، لاسيما تلك المتعلقة بالتعامل مع التهديدات وسيناريوهات المخاطر المختلفة.