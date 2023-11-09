حمد الساير: نشيد بدور الجهات الرقابية والأجهزة الحكومية الإيجابي والفعال في مساندة البنك

شاهين الغانم: «وربة» استطاع خلال الأعوام الماضية ترسيخ مكانته بالقطاع المصرفي الكويتي



عقد بنك وربة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، والتي انعقدت في تمام الساعة 12:30 ظهرا أمس في برج الراية والكائن في منطقة الشرق، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة حمد مساعد الساير والرئيس التنفيذي شاهين حمد الغانم ومساهمي البنك.



وقد تمت مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، والذي تضمن طلب الموافقة على تعديل في بعض بنود النظام الأساسي وعقد التأسيس للبنك هذا، وقد وافقت الجمعية العامة على أبرز بنود جدول الأعمال التي تمت مناقشتها في الاجتماع.



وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد مساعد الساير بدور الجهات الرقابية والأجهزة الحكومية ذات العلاقة على دورهم الإيجابي والفعال في مساندة البنك، وكذلك أبدى شكره وتقديره للعملاء والمساهمين على ثقتهم في بنك وربة.



من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم، عن اعتزاز بنك وربة بثقة مساهميه، واعداً بمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، لاسيما أن البنك قد استطاع خلال الأعوام الماضية ترسيخ مكانته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي وتقديم خدمات متطورة للعملاء لتلبية احتياجاتهم ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمي للخدمات المصرفية للمرحلة المقبلة.



جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023 - تصنيف فوربس الشرق الأوسط.