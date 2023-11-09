صوت مجلس النواب الأميركي لصالح توجيه اللوم للنائبة الديموقراطية رشيدة طليب بسبب تعليقات أدلت بها عن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.



وطليب هي النائبة الوحيدة في الكونغرس من أصل فلسطيني. وانضم 22 ديموقراطيا إلى معظم الجمهوريين في المجلس لتوجيه اللوم إلى طليب بزعم «ترويجها لروايات كاذبة» عن الهجوم المسلح الذي شنته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر المنصرم في إسرائيل و«الدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل». واستنكرت طليب مرارا هجوم «حماس» لكنها انتقدت أيضا الدعم الأميركي لإسرائيل. واستند إجراء اللوم على وجه التحديد إلى مقطع مصور نشرته طليب على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على عبارة «من النهر إلى البحر» المؤيدة للفلسطينيين، والتي يعتبرها الكثير من اليهود معادية للسامية وتدعو إلى القضاء على إسرائيل.



من جهتها، رفضت طليب الاتهامات بمعاداة السامية خلال خطاب ألقته في قاعة مجلس النواب، وقالت: «أنا الأميركية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس، ووجهة نظري مطلوبة أكثر من أي وقت مضى». وأضافت: «انتقادي كان دائما موجها للحكومة الإسرائيلية وتصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفكرة أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية هو معاداة للسامية يشكل سابقة خطيرة للغاية».