أما وقد احتدمت المعارك بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس في قلب مدينة غزة بعد اعلان اسرائيل توغل قواتها داخل أكبر مدن القطاع المحاصر، فإن المعاناة الانسانية لمئات آلاف الفلسطينيين مرشحة الى مزيد من التفاقم، على وقع القصف الجوي والمدفعي من الجو والبر والبحر، الذي رفع عدد الضحايا إلى نحو 10569 شهيدا أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، كما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، مؤكدا أن من بين إجمالي القتلى 4324 طفلا و2823 سيدة و649 مسنا إلى جانب أكثر من 26 ألف مصاب. ومع اشتداد القصف ارتفعت كذلك البلاغات عن المفقودين إلى 2555 تحت أنقاض المباني المدمرة من بينهم 1350 طفلا. وقال القدرة إن «الاحتلال الإسرائيلي يقتل طفلا كل 10 دقائق في القطاع».



وطالب القدرة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإيفاد مبعوثين إلى مستشفيات قطاع غزة من أجل وقف التهديدات والقصف الاسرائيلي للمستشفيات وحماية المنظومة الصحية وتمكين الطواقم الطبية من القيام بمهامها.



كما طالب بالعمل الفوري على توفير ممرات إنسانية آمنة لضمان تدفق المساعدات الطبية وصولها إلى مستشفيات قطاع غزة بالتزامن مع دخول الوقود بشكل فوري للمستشفيات والسماح بخروج آلاف الجرحى للعلاج في الخارج.



من جهته، قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، إن شن عملية عسكرية في غزة مع العلم أنها ستدمر البنية التحتية والمساكن المدنية جريمة حرب.



ونقلت عنه قناة «الجزيرة» أن مطالبة أكثر من مليون شخص من سكان غزة بالنزوح من الشمال إلى الجنوب يعد انتهاكا للقانون الدولي، وهذا التصرف الإسرائيلي يعتبر جريمة دولية.



ميدانيا، وزع الجيش الإسرائيلي لقطات مصورة لعملياته البرية أمس تظهر فيها دبابات وجرافات عسكرية وهي تتقدم وسط مبان مدمرة بشكل شبه كامل. وأظهرت اللقطات الجنود وهم يدخلون بعض المباني التي خرقتها القذائف والرصاص، بينما سمعت أصوات انفجارات.



وأعلنت كتائب «القسام» الجناح العسكري لحماس تدمير دبابة وناقلة جند شمال مخيم الشاطئ بقذيفتي الياسين 105. وتدمير دبابتين قرب دوار التوام بقذيفتي الياسين 105. واستهداف جنود إسرائيليين قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة، بصاروخ موجه من طراز كونكورس، بينما كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن إسرائيل طلبت من واشنطن شراء 200 مسيرة انتحارية. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في قطاع غزة، مما يرفع عدد قتلى الجيش إلى 350 منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر.



بموازاة ذلك، أدت عمليات القصف العنيف إلى نزوح 1.5 مليون شخص داخليا يشكلون نحو ثلثي السكان، خصوصا بعدما أنذر الجيش الاسرائيلي سكان شمال القطاع بالتوجه الى جنوبه. واظهرت صور بثتها وكالات الانباء آلاف المدنيين يفرون من مدينة غزة وباقي مناطق شمال القطاع سيرا على الأقدام.



وسار عدد كبير من أهالي قطاع غزة بين الجثث والأشلاء وسط الدبابات الإسرائيلية وهم يرفعون ما تيسر من رايات بيض في طريقهم نحو الجنوب هربا من نيران القصف. وقالت علا إن «الخوف» كان رفيقهم خلال الطريق. وأضافت «لم نر جنودا، رأينا الدبابات على جانبي الطريق. مشينا مجموعات رافعين أيدينا، حاملين رايات بيضاء».



وقالت أميرة السكني من جهتها لفرانس برس «رأينا جثثا، أشلاء، شهداء، الناس تترك دوابها وتكمل طريقها مشيا». واتهمت حركة حماس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بـ«التواطؤ» مع إسرائيل في «النزوح القسري» لسكان غزة.



وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في بيان «نؤكد أن تخاذل وكالة الأونروا ومسؤوليها عن دورهم الواجب هو تواطؤ واضح مع الاحتلال ومخططاته بالتهجير القسري».



وبالاضافة الى المواجهات والنزوح من الشمال، ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجازر جديدة في مناطق مأهولة بالسكان في عدة مناطق واستهدفت جباليا والنصيرات والشجاعية وخان يونس، حيث قضى 17 مدنيا إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، معظمهم أطفال. وسقط 4 آخرون وعشرات الجرحى في قصف مماثل استهدف منزلين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بحسب قناة الجزيرة.



ورغم دعوات الجيش الاسرائيلي الى المدنيين لمغادرة شمال قطاع غزة، فالقصف يطول أيضا جنوب القطاع. وشنت اسرائيل أمس غارة على مسجد خالد بن الوليد في منطقة المعسكر غرب خان يونس بعد دقائق من تدمير مسجد الصحوة في السطر الغربي للمدينة. واستهدفت غارة أخرى محيط مستشفى ناصر بخان يونس أيضا.