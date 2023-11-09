تصاعد الخلاف داخل حزب العمال المعارض في بريطانيا بشأن موقف زعيمه كير ستارمر الرافض لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، مع إعلان أحد كبار مسؤولي الحزب استقالته. واستقال عضو مجلس العموم عمران حسين من الحزب، وأكد في رسالة إلى ستارمر رغبته في أن يكون مدافعا عن وقف النار لأسباب إنسانية. وقال عمران حسين الذي يشغل منصب المتحدث باسم الحزب حول حقوق العمال إن «وقف إطلاق النار في غزة ضروري لإنهاء إراقة الدماء، ولضمان مرور ما يكفي من المساعدات إلى القطاع والوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وللمساعدة في ضمان العودة الآمنة للرهائن الإسرائيليين».



وأكد حسين أنه «يدين بشكل لا لبس فيه» هجمات «حماس»، ويوافق على أن «لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها»، لكنه أشار الى أن هذا «لا يمكن أن يصبح أبدا حقا لانتهاك القانون الدولي بشأن حماية المدنيين عمدا أو لارتكاب جرائم حرب».



وشدد على وجوب «اتباع القانون الدولي في جميع الأوقات ويجب حماية المدنيين الأبرياء. ويدعو حزب العمال إلى هدنات إنسانية في القتال».



وسيظل حسين عضوا منتخبا من حزب العمال في مجلس العموم، لكنه يستقيل من منصبه وزيرا لشؤون العمل والبطالة في «حكومة الظل».



وأعادت الحرب في غزة إحياء الانقسامات في الحزب اليساري الوسطي الذي يعود الفضل إلى ستارمر (61 عاما) في توحيد صفوفه، في وقت يسعى للعودة إلى السلطة في الانتخابات العامة المرتقبة في مطلع 2024.