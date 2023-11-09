بات مستقبل إدارة قطاع غزة موضوعا للجدل والسجال بعد تصريحات إسرائيلية وأميريكية في هذا الشأن ورد المقاومة الفلسطينية على ذلك.



بالتوازي، تقود قطر جهود وساطة لإطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة تحتجزهم حركة «حماس» مقابل وقف إطلاق نار ليوم أو يومين في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس شرط عدم كشف اسمه لحساسية المحادثات: «تجري مفاوضات بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين» في غزة.



هذا، وشددت «حماس» على أن إدارة غزة هو «شأن فلسطيني خاص». وقال الناطق باسمها عبداللطيف القانوع في بيان أمس إن «إدارة قطاع غزة أو جزء من الأراضي الفلسطينية هو «شأن فلسطيني خاص بشعبنا ولن تنجح أي قوة على الأرض في تغيير الواقع أو فرض إرادتها».



وأضاف ان حديث الإدارة الأميركية عن وضع غزة بعد إنهاء حكم الحركة «ضرب من الخيال وشعبنا يلتحم مع المقاومة وهو من يقرر مصيره بنفسه».



وأوضح القانوع أن حماس «حركة تحرر وطني وتتربع في كل بيت فلسطيني وهي جزء أصيل من شعبنا ومن حقها مقاومة الاحتلال وفق كل القوانين والأعراف».



جاء ذلك ردا على ما قاله المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أمس الاول من أن حماس «لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في قطاع غزة»، مشيرا إلى أن المشاورات جارية بشأن شكل الحكم في القطاع عقب انتهاء حرب إسرائيل المستمرة للشهر الثاني.



كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد انتهاء الحرب.



لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن شدد امس على ضرورة ألا تعاود إسرائيل احتلال القطاع.



وتحدث بلينكن بعد مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى (G7) في طوكيو، عما قال إنها «عناصر أساسية» لتحقيق «سلام دائم وأمن»، موضحا أنها تتضمن «عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة، ليس الآن ولا بعد الحرب، وعدم استخدام غزة منصة للإرهاب أو هجمات عنيفة أخرى، وعدم إعادة احتلال غزة بعد النزاع».



وأشار الى أن الشروط الأخرى المرتبطة بالقطاع تشمل: «عدم محاولة حصار غزة» أو «أي تقليص في أراضي» القطاع الفلسطيني.



وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: «لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا إسرائيل تؤيد ذلك».



وأضاف: «وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدم هذه القرارات، وغزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية».



من جهتهم، أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعمهم «هدنات وممرات إنسانية» في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وقال الوزراء في بيان مشترك اعقب اختتام اجتماعهم في طوكيو «نشدد على الحاجة الى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة. وندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، ونقل المدنيين، وإطلاق الرهائن» الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من أكتوبر الماضي. وجاء في البيان أيضا أن الوزراء يؤكدون «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها بما يتوافق مع القانون الدولي في إطار سعيها لمنع تكرار» هجمات السابع من أكتوبر. إلى ذلك، اعتبرت فرنسا أن الجميع لهم مصلحة في تحسن الوضع الإنساني في غزة بمن فيهم إسرائيل، وذلك عشية مؤتمر تنظمه باريس حول هذا الموضوع.



وأعلنت الرئاسة الفرنسية للصحافيين امس أن الحكومة الإسرائيلية لن تكون حاضرة في هذا «المؤتمر الإنساني» الذي يعقد في قصر الإليزيه اليوم، مشيرة إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسيتحدث معه مجددا بعد انتهاء المؤتمر.



ولفت قصر الاليزيه الى ان «هناك ضرورة إنسانية ملحة في غزة».