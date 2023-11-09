القاهرة ـ خديجة حمودة



وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف المشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر» وعدد من المشروعات الأخرى، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس الأربعاء مع د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ود. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والعقيد د. بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر» وعدد من المشروعات الأخرى، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات.