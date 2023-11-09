علقت القوات الأميركية تسيير دوريات في مناطق شمال شرقي سورية خشية تعرضها لهجمات برية، بعد تكرار تعرض قواعدها لهجمات عبر صواريخ وطائرات مسيرة. ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مصدر مطلع أن «القوات الأميركية علقت تسيير دوريات في محافظة الحسكة ودير الزور من جراء تزايد التهديدات والهجمات على قواعدها».



وأشار إلى أن «القوات تخشى من شن الميليشيات المرتبطة بإيران هجمات على الأرض تستهدف دورياتها وجنودها في مناطق الحسكة ودير الزور».



وعادة ما تسير القوات الأميركية دوريات شبه يومية في مناطق حقول النفط والشريط الحدودي مع تركيا بمحافظة الحسكة ودوريات أخرى في منطقة المعامل وبمحيط حقل العمر والتنك في ريف دير الزور. وبات تحرك القوات الأميركية على الأرض مقتصرا في الوقت الحالي على مرافقة قوافل الشاحنات المحملة بالمواد اللوجستية والعسكرية القادمة من إقليم كردستان العراق إلى قواعد التحالف الدولي في سورية، وفق المصدر.