

هادي العنزي



تتواصل منافسات الدوري العام لكرة السلة في نسخته الـ61 مساء اليوم، بإقامة مباراتين على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، حيث يلتقي في الـ5 مساء القرين (نقطتين) مع القادسية (4 نقاط)، يتبعها لقاء يجمع الصليبخات (4) مع كاظمة (4 نقاط) على الصالة ذاتها.



ففي المواجهة الأولى، تبدو كفة «الأصفر» هي الراجحة، ويأمل المدرب الأميركي انتوني ستيبنغ مواصلة الانتصارات، لتحقيق فوز ثالث تواليا، حيث يضم الفريق العديد من اللاعبين المميزين منهم عبدالمحسن الموسوي، عبدالله توفيق، راشد الرباح ومحمد أشكناني، بالإضافة إلى المحترفين روبرت لوري وإلونو، وعلى الجهة الأخرى يأمل مدرب القرين الصربي دراغان في إحداث مفاجأة قوية بالفوز بعد خسارتين متتاليتين.



وفي المواجهة الثانية، يسعى كاظمة والصليبخات إلى فوز ثالث تواليا، حيث لم يخسر الفريقان في الجولتين الأولى والثانية، وعلى الورق تبدو كفة «البرتقالي» راجحة، لما يضمه من العديد من اللاعبين المميزين، فيما يأمل المدرب الوطني فهد برجس في مواصلة الانتصارات مع الصليبخات، والفوز على أحد الفرق المرشحة للمنافسة على المركز الأول.