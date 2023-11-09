يحيى حميدان



قال مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، الصربي بوريس بونياك، ان رأيه عقب التعادل مع الاتحاد أهلي حلب السوري 1-1 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الآسيوي، هو الرأي نفسه الذي أبداه قبل المباراة بعدما حذر من خطورة المنافس ولكن البعض ربما لم يأخذ الموضوع بالجدية المطلوبة لتحقيق الانتصار.



وأضاف بونياك، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، أن أهلي حلب يتميز بالتحضير والتمركز والحيوية، مشيرا الى أنه عقب تقدم «الأبيض» بهدف نظيف بالبداية سنحت لنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا مضاعفة النتيجة الى 2-0، ولكن هذا الأمر لم يتم واستقبلنا هدف التعديل بعد ذلك ولم نتمكن من العودة بالنتيجة وأضعنا الكثير من الفرص الخطرة.



وأردف أن إضاعة الفرص وعدم وجود الجدية عند اللاعبين تسببا بخروجنا متعادلين.



من جهته، قال مدرب أهلي حلب معن الراشد: «هارد لك للفريقين اللذين كانا يسعيان بوضوح لتحقيق الانتصار للبقاء في وضعية أفضل»، لافتا الى أن توقيت الهدف الأول المبكر لصالح الكويت كان سيئا بالنسبة لنا وجاء من خطأ فردي كان بالإمكان تفاديه. ومضى الراشد: «استطعنا بعد ذلك العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل ودفع الفريقان بكل أوراقهما الهجومية للفوز وهو ما جعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، وكان بإمكان أي طرف تسجيل الهدف الثاني وخطف النقاط الثلاث».



وبين أن فريقه افتقد بعض التفاصيل الصغيرة لتحقيق الفوز على ستاد جابر، مشددا على أن فريقه مازال في المنافسة وبإمكانه التأهل في ظل التطور التدريجي في أداء اللاعبين.