عبدالعزيز جاسم



يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته على ستاد الصداقة والسلام استعدادا لمباراتي الهند 16 الجاري، وأفغانستان 21 منه ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027.



ومن المقرر أن ينتظم لاعبو فريقي الكويت والعربي بشكل رسمي في تدريبات اليوم بعد مشاركتهما في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



وكان مدرب الأزرق البرتغالي روي بينتو أعلن قائمة الأزرق المكونة من 26 لاعبا وهم: عبدالرحمن كميل، فهد الهاجري، محسن فلاح، أحمد الظفيري، محمد دحام، أحمد الزنكي، رضا هاني، فيصل زايد حمد القلاف (الكويت)، بندر السلامة، سليمان عبدالغفور، حسن حمدان، عبدالله عمار، سلطان العنزي، بدر طارق، سلمان العوضي (العربي)، خالد إبراهيم، عيد الرشيدي، مبارك الفنيني، عبدالعزيز وادي (القادسية)، ومن كاظمة كل من: حمد حربي وعقيل الهزيم، ومن السالمية: مهدي دشتي وعذبي شهاب وعبدالرحمن المجدلي (النصر)، والمحترف في حتا الإماراتي شبيب الخالدي.



وقال مدير المنتخب ‫عبدالرحمن الموسى إن الأزرق سينتظم في معسكر داخلي استعدادا للقاء الهند في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات قبل أن يغادر إلى السعودية لمواجهة منتخب أفغانستان يوم 21 الجاري.



وتمنى الموسى أن يحقق الأزرق النتائج المرجوة في هاتين المباراتين، مطالبا الجماهير بمساندة اللاعبين ومؤازرتهم، خصوصا أنهم من العوامل الأساسية في تحقيق النتائج.



ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالإضافة إلى التأهل المباشر إلى نهائيات كأس آسيا، فيما سيخوض أصحاب المركزين الثالث والرابع تصفيات أخرى للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا.



الأولمبي يتدرب اليوم



إلى ذلك، يخوض منتخبنا الأولمبي أول تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لستاد جابر تحت قيادة المدرب البرتغالي ايميليو بيكسي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، على أن تستمر التدريبات حتى السبت المقبل، وبعدها يغادر المنتخب إلى الإمارات لإقامة معسكر خارجي لمدة 10 أيام.



وكان بيكسي أعلن قائمة مكونة من 23 لاعبا هم: عبدالرحمن الفضلي، فهد العازمي، معاذ العنزي، يوسف الحقان، حسن حاجية، خالد الفضلي، عبدالرحمن الديحاني، فيصل الشطي، جاسم شموة، أحمد خورشید، بدر المطيري، ضاري العتيبي، فهد الحربي، محمد الراشد، مساعد الشايع، ابراهيم كميل، سلطان الفرج، فهد الفضلي، سالم الختلان، حمد الطويل، عبدالعزيز أسعد، عبدالرحمن الرشيدي، عبدالرحمن العنزي.