يعقوب العوضي



يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الكويت مع فريق فوكس برلين الألماني في الـ2.30 مساء اليوم على الصالة الرياضية في مدينة الدمام ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة (ب) ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب».



وكان الأبيض قد حسم أول مباراة لصالحه في افتتاح البطولة عبر الفوز على فريق سان فيرناندو الأرجنتيني 41-29، فيما فاز الفريق الالماني على الفريق الارجنتيني أمس ٤٨ - ٣٤.



ويتطلع «الأبيض» اليوم، بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي، لخطف الفوز أمام أحد أبرز المرشحين للقب، وهو ما يضمن له صدارة المجموعة، حيث يتأهل صاحب المركز الأول فقط في كل مجموعة من 4 مجموعات للدور نصف النهائي، فيما سينافس صاحب المركز الثاني في كل مجموعة على المراكز من 5-8، بينما ينافس الفريق الذي يحتل المركز الثالث في كل مجموعة على المراكز من 9 إلى 12. وفي السياق ذاته، أكد مدير الفريق سامح الهاجري أن التحضير كان مناسبا للبطولة واستطعنا خطف فوز مستحق من بطل أميركا الجنوبية، وسنقدم كل ما يمكن تقديمه للظهور بالصورة المطلوبة، مشيرا إلى أن الهدف من المشاركة في السوبر جلوب يتمحور حول الإعداد للبطولة الآسيوية للأندية.



من زاوية أخرى، أسفرت الجولة 4 من الدوري العام للناشئين عن فوز الكويت على الفحيحيل 31-15، وفوز خيطان على الجهراء 46-31، والنصر على الصليبخات 30-23، وكاظمة على السالمية 32-26، والقرين على القادسية 32-20، والعربي على اليرموك 30-20. وبذلك، يتصدر الكويت الترتيب العام برصيد 8 نقاط يليه في الوصافة القرين بنفس الرصيد وبفارق الأهداف والعربي في المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف أيضا.