ارتفعت حدة التوتر في سورية على اكثر من جبهة ضمن تداعيات الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة.

واعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" تنفيذ ضربات جوية "في اطار الدفاع عن النفس" ضد اهداف تابعة لإيران شرق سورية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن ان طائرتين من طراز إف 15 شنتا غارة ضد منشأة لتخزين السلاح في سورية.

وأضاف ان الضربات الأميركية استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التي يدعمها. وقالت الوزارة ان الضربة تأتي ردا على هجمات مسلحين تابعين لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني على القوات الأميركية في العراق وسورية.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان طائرات مجهولة استهدفت مقار عسكرية ومستودع أسلحة في شارع بورسعيد جانب الفرن الآلي بمدينة دير الزور.

وكانت ميليشيات تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" تبنت هجوما على قاعدة اميركية في الشدادي جنوبي الحسكة شمال شرقي سورية، بالطائرات المسيرة مؤكدة "إصابتها بشكل مباشر".

والثلاثاء، تعرضت قاعدة للجيش الأميركي في حقل غاز كونيكو شمالي دير الزور لهجوم جديد عبر طائرات مسيرة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة الشرقية، بأن المنطقة السكنية، أو ما يعرف بـ "القرية الخضراء"، داخل قاعدة للجيش الأميركي في حقل "كونيكو" للغار الطبيعي، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.

وارتفعت بشكل ملحوظ الهجمات على القواعد الاميركية في سورية منذ السابع من اكتوبر تاريخ بدء اسرائيل حربها على غزة.

من جهة أخرى، ذكر المرصد السوري ان قصفا اسرائيليا اسـتهدف محيط العاصمة دمشق حيث دوت 3 انـفجارات شديدة هزت العاصمة ومحيطها.

وقال انه استهدف مستودعات اسلحة .

وتحدث المرصد عن تصعيد كبير واستهداف للرادارات في محافظة السويداء من قبل الطائرات الإسرائيلية.

في الاثناء نقلت وسائل اعلام سورية عن مصدر عسكري ان اسرائيل نفذت "عدواناً جوياً من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفاً بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية، ما أدى الى وقوع بعض الخسائر المادية."