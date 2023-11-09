مريم بندق

نشر ديوان الخدمة المدنية قرارا رقم (32) ‏لسنة 2023 بشأن استبدال المادة ( 2 ) ‏من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (22) ‏لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط ‏استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد ‏الإجازات الدورية أثناء الخدمة .

وجاء في القرار ان صرف البدل النقدي اثناء الخدمة للكويتيين فقط ، ويصرف لمرة واحدة كل 10 سنوات ، وأن يكون آخر 3 تقارير كفاءة حصل عليها الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بدرجة جيدا جدا على الاقل .

وأن يكون الموظف قد أمضى في الجهة الحكومية ذاتها بعد التعيين فيها أو النقل إليها 3 سنوات سابقة على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي ، وألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية مالم يتم محوها وفقا للمدة المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي ، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

وفيما يلي صورة من القرار :