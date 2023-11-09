أعلن وزير الصحة د. أحمد العوضي، عن دخول 80 سيارة إسعاف جديدة للخدمة بداية من العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم جلبها من الولايات المتحدة بهدف دعم المنظومة الصحية بشكل عام وإدارة الطوارئ الطبية بشكل خاص.

وأعرب الدكتور العوضي في تصريح للصحفيين عقب افتتاح مركز إسعاف مدينة المطلاع اليوم الخميس عن سعادته بافتتاح أول مركز في المنطقة للطوارئ الطبية لخدمة أهالي المنطقة التي تضم 28 ألف وحدة سكنية نفذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويتواجد بها حاليا نحو خمسة الاف اسرة.

وقال انه سيتم افتتاح أربعة مراكز رعاية صحية بعد استلامها لاستكمال المنظومة الصحية لافتا الى ان مركز الإسعاف الحالي سيعمل بطاقة استيعابية مكونة من ست سيارات إسعاف تبدأ بسيارتين وستة فنيين طوارئ طبية للعمل على مدار الساعة وتقوم بدعمه منطقة الجهراء الصحية ومستشفى الجهراء الجديد مشيرا إلى أنه يخدم ايضا خط السالمي.

واكد حرص الوزارة على دعم تلك المنظومة بالطواقم الطبية والتمريضية في القريب العاجل مشيرا الى انه سيقوم بعمل جولات على المستوصفات الجديدة الجاري تنفيذها والاستعجال للانتهاء منها وتشغيلها فضلا عن دعم الإسعاف الجوي.

واكد ان الوزارة ستقدم كل الدعم والمساندة لإدارة الطوارئ الطبية وتعزيزها بالكوادر الطبية من الفنيين والفنيات لافتا الى وجود خطة تطويرية يخص جزء منها إدارة الطوارئ الطبية فضلا عن تطوير الإسعاف الجوي او البحري.

وقال الوزير العوضي إن المنظومة الصحية تكتمل بتضافر جهود الجميع مضيفا ان منطقة الجهراء الصحية هي خط الدفاع الأول للمنطقة الشمالية لذا حرصت الوزارة على تدعيم مستشفى الجهراء ومستشفى الجهراء الجديدة بالكوادر الطبية المحلية والخبرات العالمية عالية المستوى بالإضافة الى استكمال المنظومة بالرعاية الصحية الأولية.

من جانبه قال مدير إدارة الطوارئ الطبية الدكتور أحمد الشطي في تصريح مماثل انه تم افتتاح نحو تسعة مراكز للإسعاف خلال عام واحد بعد ان كان يتم افتتاح ثلاثة مراكز فقط لافتا الى أن هذا المركز يكمل سلسلة مكونة من 86 مركزا للإسعاف في الكويت.

وقال ان تلك الافتتاحات تتماشى مع خطة التنمية والتوسع في إنشاء مدن جديدة مضيفا ان منطقة المطلاع السكنية ستضم أربعة مراكز رعاية صحية أولية فضلا عن أربعة مراكز للإسعاف مثمنا جهود العاملين في مراكز الإسعاف ودورهم المحوري التي تصب في صالح المواطن.

بدوره قال رئيس مركز اسعاف المطلاع عبد الرحمن اليوسف ان مساحة المركز تبلغ ألف متر مربع يضم فيه ستة فنيين لكل نوبة بالإضافة الى سائق ورئيس المركز المتواجد دائما لخدمة أهالي منطقة المطلاع فضلا عن تواجد قسم خاص بالفنيات للحالات التي تتطلب العنصر النسائي.

ولفت الى انه تم استحداث إجراءات للتعقيم والتنظيف بعد جائحة فيروس (كورونا) لذا تم إعداد أماكن التعقيم لتكون على أهبة الاستعداد فضلا عن إجراءات الحماية الشخصية والإجراءات الوقائية.