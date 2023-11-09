حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعيا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.

وبحلول الساعة 03:37 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1948.39 دولارا للأونصة بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر أمس الأربعاء. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1953.50 دولارا.

وحافظ عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا هذا الأسبوع على لهجة متوازنة بشأن القرار التالي للمركزي الأميركي، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيركزون على البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، وفق «رويترز».

ولم يعلق رئيس الاحتياطي على السياسة النقدية أو التوقعات الاقتصادية في تصريحات معدة مسبقا أدلى بها في مؤتمر أمس الأربعاء. ومن المقرر أن يتحدث في مؤتمر آخر اليوم.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وكانت أسعار الذهب قد تجاوزت المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي بعدما أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.41 دولارا للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.4% إلى 869.70 دولارا.

وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1040.77 دولارا، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ 2018.