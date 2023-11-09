أعلنت السعودية اليوم الخميس مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى مطار العريش الدولي بمصر تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة القول في تصريح صحفي إن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إغاثية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأكد أن المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة تجسد ما تتصف به حكومة خادم الحرمين الشريفين من حس إنساني نبيل وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم عملا بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.

وبين الربيعة أن هذا الجسر الجوي سوف يستمر خلال الأيام القادمة فيما يدرس المركز مدى إمكانية تسيير جسر بحري وفقا للاحتياج وسرعة الوصول.