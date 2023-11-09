وجّه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، قال في مقدمته: لوحظ في الآونة الأخيرة التأخير الواضح في صيانة المساجد بالإضافة إلى المساجد الجديدة التي تحت الإنشاء رغم تخصيص ميزانية خاصة بالمشاريع لتنفيذها.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- جدولة المساجد حسب المحافظات مع نوع التأخير وأسبابه واسم الشركة بالإضافة إلى تعامل الوزارة مع تأخير الشركة منذ عام 2020 وإلى يومنا هذا؟

2- تزويدنا بكشف بجميع أسماء الشركات والمقاولين التي تم التعاقد معهم سواء لإنشاء المساجد او صيانتها في السنوات الـ 5 الماضية وإلى يومنا هذا؟ مع تزويدنا بصور ضوئية للعقود؟

3- تزويدنا بالمدد الزمنية الخاصة في عقود المساجد الجديدة التي تحت الإنشاء والتي تحت الصيانة؟