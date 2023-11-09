ترأس وكيل وزارة الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق أنور البرجس اليوم بمقر وزارة الداخلية اجتماع المجلس الأعلى للمرور الثامن عشر، وذلك بحضور عيد الرشيدي وكيل وزارة الأشغال العامة، ود.سلمان اللافي وكيل وزارة التربية، وم.ناصر أحمد محيسن وكيل وزارة الإعلام، وم.خالد العصيمي مدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والعميد خالد محمود نائبا عن مدير عام الإدارة العامة للمرور، ود.فهد صياح الركيبي مدير مركز النقل والسلامة المرورية بجامعة الكويت، والعميد سالم محمد العجمي أمين سر المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق ومواصلة العمل الجاد لإيجاد حلول للمشكلات المرورية الآنية والمستقبلية بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق وتسهيل حركة المركبات.

وناقش المجلس في اجتماعه العديد من الجوانب المرورية والتنظيمية من بينها وجهات نظر الجهات الحكومية وتقييمها لتجربة ديوان الخدمة المدنية بتحديد أوقات ساعات العمل المرنة لموظفي الجهات والهيئات الحكومية ومدى نجاحها من عدمه في تحقيق الانسيابية للحركة المرورية، كما ناقش المجلس العرض المرئي المقدم من أمانة سر المجلس بشأن الاقتراح بتطوير مسارات خاصة للدراجات الهوائية.

واستمع المجلس الى عرض أمين سر المجلس للتقارير المقدمة من اللجان التابعة للمجلس، والتي باشرت عملها، وهي لجنة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المرور ولجنة الحملة التوعوية المرورية التي تضم ممثلين من وزارتي الداخلية والإعلام.

وفي نهاية الاجتماع أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس على أهمية تضافر الجهود لوضع الحلول العملية والعلمية للمشكلة المرورية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض نتائج الدراسات والاقتراحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع وما تم التوصل إليه من توصيات وقرارات لرفعها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.