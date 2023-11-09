بحث وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة جيمز كليفرلي التطورات الخطيرة في قطاع غزة وسبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ سالم العبدالله اليوم الخميس مع كليفرلي على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني والمقرر عقدها السبت المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

وشدد الشيخ سالم العبدالله خلال اللقاء، على ضرورة وقف القتل وإيصال المساعدات الإغاثية وحتمية تضافر الجهود الدولية للحيلولة دون ارتفاع وتيرة العنف وتوسعها وعدم التعاطي مع الأحداث الراهنة بازدواجية المعايير وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

كما أكد موقف الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.