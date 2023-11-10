أصدر البيت الفني للمسرح قرارا باستبعاد الفنانة لوسي والفنان تامر فرج من عرض الموسم الرابع لمسرحية «الحفيد» التي تقدمها فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك على خلفية تبادل الاتهامات بينهما باعتداء لوسي على عدد من المشاركين في العرض، وهي الاتهامات التي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكشف مصدر في البيت الفني للمسرح، حسب مجلة «لها»، عن حلول الفنانة سماء إبراهيم بديلة للوسي، والفنان عادل عفر بديلا لتامر فرج، على أن يبدأ عرض المسرحية السبت المقبل على خشبة المسرح القومي في العتبة.



ومسرحية «الحفيد» من إنتاج فرقة المسرح القومي عن رواية للأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، إعداد وإخراج يوسف المنصور، وبطولة: الفنان القدير عادل عفر، سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبدالرحيم، ندا عفيفي، وعبدالباري سعد.