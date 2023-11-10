يستعد الفنان اللبناني عادل كرم للظهور في موسم دراما رمضان المقبل، وذلك من خلال مشاركته في مسلسل «نقطة انتهى»، الذي من المقرر أن يخرجه محمد عبدالعزيز، ويكتبه فادي حسين، ويشارك في البطولة عابد فهد.



وأوضح شقيقه ومدير أعماله طارق كرم، حسب موقع «فوشيا»، أن عادل لم يوقع بعد عقد العمل مع شركة «صباح إخوان»، لكنهما اتفقا على المشروع حتى تتبلور الصورة ريثما تهدأ الأوضاع السياسية الراهنة.



وأضاف طارق أن علاقة شقيقه مع شركة الصباح تعود إلى سنوات طويلة، وأن هناك صداقة قوية تجمعه بالمنتج المنفذ ومدير التسويق في الشركة، زياد الخطيب، وقدم معهم أعمالا ناجحة، منها فيلم «سكر بنات» الذي كتبته وأخرجته نادين لبكي، ثم لاحقا أنتجت «الصباح» ووزعت فيلم «أبو رياض مين قدو» الذي لعب بطولته عادل ومجموعة ممثلين لبنانيين، وفي تلك المرحلة، كان عادل يركز على البرامج التلفزيونية أكثر من التمثيل، وكذلك مسلسل «دولار» الذي جمع كرم مع الجزائرية أمل بشوشة وعرض على «نتفليكس»، ومسلسل «الهيبة- الرد» الذي وقف فيه إلى جانب تيم حسن ومنى واصف وغيرهما، ومسلسل «المتهمة» الذي تقاسم بطولته مع الممثلة التونسية درة، وآخرها مسلسل «بطلوع الروح» الذي عرض في رمضان 2022 من بطولته مع مجموعة من الممثلين المصريين والعرب من بينهم منة شلبي، وإلهام شاهين وأحمد السعدني وغيرهم.